В Волгодонске ликвидировали повреждение на тепловой магистрали

Губернатор Юрий Слюсарь объявил о завершении ремонта теплосети после аварии на ул. Мира в Волгодонске. Отопление восстановят в течение трех часов.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы региона, аварийные бригады работали всю ночь и выполнили необходимые мероприятия в полном объеме. Специалисты восстановили циркуляцию теплоносителя, заполнили магистральный трубопровод и удалили воздух из системы. Параметры теплоносителя соответствуют нормативам.

«Идет поэтапное подключение многоквартирных домов и социальных объектов с учетом технологических требований. Тепло до каждого дома дойдет в течение ближайших трех часов», — резюмировал Слюсарь.

