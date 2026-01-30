В Волгодонске ликвидировали повреждение на тепловой магистрали

По словам главы региона, аварийные бригады работали всю ночь и выполнили необходимые мероприятия в полном объеме. Специалисты восстановили циркуляцию теплоносителя, заполнили магистральный трубопровод и удалили воздух из системы. Параметры теплоносителя соответствуют нормативам.
«Идет поэтапное подключение многоквартирных домов и социальных объектов с учетом технологических требований. Тепло до каждого дома дойдет в течение ближайших трех часов», — резюмировал Слюсарь.
