В РФ создадут космическую обсерваторию на геостационарной орбите

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Космическая обсерватория для изучения экзопланет, создаваемая МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с рядом партнеров, будет работать на геостационарной орбите, что соответствует высоте около 36 тыс. км от Земли. Это позволит получать более точные данные наблюдений, сообщил ТАСС заместитель директора Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ по научной работе и перспективному развитию Александр Белинский.
«Мы стремимся на высокие орбиты: планируется, что обсерватория будет работать на высоте примерно 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Помимо телескопа для систематического наблюдения экзопланет на этой платформе будут размещены датчики для изучения космической погоды. Высокие орбиты позволяют избежать искажений данных, связанных рассеянием света атмосферой Земли и ее тепловым излучением, а при регистрации космических частиц — влияния радиационных поясов Земли», — отметил ученый в разговоре с ТАСС.
Экзопланетами называют планеты за пределами Солнечной системы. Такие объекты обращаются вокруг других звезд. Сегодня ученые подтвердили существование более шести тысяч экзопланет. Исследователи допускают, что некоторые экзопланеты вполне могут быть обитаемы и условия на них могут быть пригодны для существования типичных для Земли живых организмов.
Проект по созданию космической обсерватории для изучения экзопланет, инициированный МГУ, направлен на их поиск и изучение. Среди партнеров российского университета — ряд российских организаций, а также Университет Султана Кабуса (Оман) и Ассоциация арабских университетов. Подготовка к запуску обсерватории должна завершиться к 2030 году.
«Арабские страны имеют серьезные планы по развитию космических проектов. В первую очередь, это технологии дистанционного зондирования Земли и связи. Представители государств Ближнего Востока, которые будут непосредственно участвовать в проекте, получат уникальный опыт, позволяющий им получить компетенции в этой области и воспитать квалифицированных специалистов. То есть это кадры, которые смогут точно сформировать техническое задание и последовательно взаимодействовать с предприятиями-разработчиками будущих проектов», — пояснил представитель МГУ.