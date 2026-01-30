В РФ создадут космическую обсерваторию на геостационарной орбите

«Мы стремимся на высокие орбиты: планируется, что обсерватория будет работать на высоте примерно 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Помимо телескопа для систематического наблюдения экзопланет на этой платформе будут размещены датчики для изучения космической погоды. Высокие орбиты позволяют избежать искажений данных, связанных рассеянием света атмосферой Земли и ее тепловым излучением, а при регистрации космических частиц — влияния радиационных поясов Земли», — отметил ученый в разговоре с ТАСС.