Иркутская область стала второй в Сибири по вводу жилья в 2025 году

Из этого объема 346 тысяч квадратных метров — это квартиры в многоэтажках, а основная часть — 1,59 миллиона квадратных метров — пришлась на частные дома и коттеджах. План по вводу жилья, установленный федеральным министерством, был перевыполнен на 27,3%.