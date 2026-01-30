Иркутская область стала второй в Сибири по вводу жилья в 2025 году

Иркутская область по итогам 2025 года заняла второе место среди регионов Сибири по объему введенного жилья. По данным Иркутскстата, за этот период в регионе построили почти 1,94 миллиона квадратных метров жилой площади.
Из этого объема 346 тысяч квадратных метров — это квартиры в многоэтажках, а основная часть — 1,59 миллиона квадратных метров — пришлась на частные дома и коттеджах. План по вводу жилья, установленный федеральным министерством, был перевыполнен на 27,3%.
Больше всего многоквартирных домов сдали в Иркутске, Иркутском округе и Ангарске. Лидером по строительству частных домов стал Иркутский муниципальный округ, где ввели почти 946 тысяч квадратных метров жилья, за ним следуют Иркутск и Шелеховский район.
