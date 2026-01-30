Проверку смартфонов в метро Петербурга объяснили мерами безопасности

Проверка смартфонов со включенными экранами в метро Санкт-Петербурга обусловлена необходимыми мерами безопасности. Об этом в четверг, 29 января, заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
По его словам, любой общественный транспорт — метро, аэропорт, вокзал — это объект транспортной безопасности.
— Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, — отметил вице-мэр.
Поляков в ходе прямой линии также призвал жителей города отнестись к этому с пониманием.
До этого глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты активно продолжают строительство второго этапа Троицкой линии метро. Они занимаются возведением ограждений, удерживающих грунт.
Первый в стране беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров столичного метро уже в 2027 году. Специалисты уже тестируют состав без пассажиров. За работой системы следит машинист.
В сентябре 2025 года Собянин также запустил первый в мире беспилотный трамвай, который совершает регулярные поездки с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — “Улица Кулакова”.