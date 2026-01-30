В Богучанском округе вынесли приговор четырем майнерам

В суде пояснили, что в 2023 году трое злоумышленников решили разместить оборудование для майнинга на территории Богучанского округа. Этот вид деятельности требует большого количества электроэнергии. «Бесплатное» подключение они нашли на сетях энергетической компании АО «КрасЭКо». Помощником выступил один из сотрудников, которому пообещали дополнительный заработок.
В период с конца ноября 2023 года по конец мая 2024 года злоумышленники нашли собственников помещений, которые согласились предоставить их для установки оборудования для майнинга, незаконно проложили кабели от линии электропередачи и подключили помещения к сетям, не обеспечив учет потребляемого электричества.
Суд признал сотрудника «КрасЭКо» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба путём злоупотребления доверием. Его наказали 4 годами условного лишения свободы и штрафом в 70 тыс. рублей. Остальные мужчины получили также получили условные сроки на срок от 3 до 2,5 лет и такой же штраф.
Плюс к этому суд частично удовлетворил гражданский иск на возмещение причиненного ущерба — злоумышленникам придется выплатить 5,24 млн рублей. Часть оборудования для майнинга изымут в счет долга.
В суде отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.