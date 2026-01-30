В Богучанском округе вынесли приговор четырем майнерам

В период с конца ноября 2023 года по конец мая 2024 года злоумышленники нашли собственников помещений, которые согласились предоставить их для установки оборудования для майнинга, незаконно проложили кабели от линии электропередачи и подключили помещения к сетям, не обеспечив учет потребляемого электричества.