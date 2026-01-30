Трамп: республиканцы и демократы пришли к компромиссу, чтобы избежать шатдауна

Американским республиканцам и демократам удалось достичь компромисса, чтобы избежать шатдауна и принять бюджеты для остальных федеральных ведомств до конца сентября этого года. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
«Республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября, одновременно предоставив продление для министерства внутренней безопасности», — отметил американский лидер.
При этом отмечается, что исключением из всех министерств станет министерство внутренней безопасности страны. По информации американских СМИ, вопросы финансирование этого ведомства конгрессмены решат отдельно в течение ближайших двух недель.
Между тем, еще накануне сообщалось, что верхняя палата Конгресса США отклонила законопроекты, которые предусматривали финансирование ряда государственных ведомств. Речь шла о выделении средств таким ведомствам как Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны, финансовое и транспортное ведомства.
Предыдущий шатдаун, который продолжался рекордные 43 дня, закончился 13 ноября. Именно в этот день президент США Дональд Трамп подписал временный закон о финансировании правительства до 30 января.