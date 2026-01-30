Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: республиканцы и демократы пришли к компромиссу, чтобы избежать шатдауна

Американские сенаторы не допустили очередного шатдауна в стране.

Источник: Комсомольская правда

Американским республиканцам и демократам удалось достичь компромисса, чтобы избежать шатдауна и принять бюджеты для остальных федеральных ведомств до конца сентября этого года. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября, одновременно предоставив продление для министерства внутренней безопасности», — отметил американский лидер.

При этом отмечается, что исключением из всех министерств станет министерство внутренней безопасности страны. По информации американских СМИ, вопросы финансирование этого ведомства конгрессмены решат отдельно в течение ближайших двух недель.

Между тем, еще накануне сообщалось, что верхняя палата Конгресса США отклонила законопроекты, которые предусматривали финансирование ряда государственных ведомств. Речь шла о выделении средств таким ведомствам как Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны, финансовое и транспортное ведомства.

Предыдущий шатдаун, который продолжался рекордные 43 дня, закончился 13 ноября. Именно в этот день президент США Дональд Трамп подписал временный закон о финансировании правительства до 30 января.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше