Останки таинственно исчезнувшего юноши в США опознали спустя 10 лет

В США опознали останки 19-летнего жителя Флориды Джейкоба Лайона, пропавшего при загадочных обстоятельствах 10 лет назад. Опознание подтвердили после длительной экспертизы. Об этом 28 января сообщает Daily Mail.

Мать молодого человека обратилась в полицию в феврале 2016 года, сообщив, что не знает о его местонахождении уже около трех месяцев. Поиски тогда результатов не дали, и дело долгое время оставалось без продвижения.

В октябре 2022 года рабочий, расчищавший лес недалеко от населенного пункта Мирамар-Бич в округе Уолтон, обнаружил сильно поврежденный скелет. Судмедэксперты более двух лет пытались установить личность погибшего и в итоге привлекли Департамент правоохранительных органов Флориды. На пресс-конференции 26 января офис шерифа подтвердил, что останки принадлежат Лайону.

При этом обстоятельства его гибели до сих пор не выяснены. Расследование осложняется тем, что за прошедшие годы местность значительно изменилась, а здание отеля рядом с местом находки было снесено. Полиция также отмечает сложности с установлением круга общения Лайона в последние месяцы жизни, однако расследование продолжается, передает издание.

До этого в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка также обнаружили человеческий череп и кости. Правоохранители пока не установили личность человека, которому они принадлежат. Местные жители рассказали, что останки могли пролежать в кустах долгое время.

