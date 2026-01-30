Все имущество супругов из Алматинской области арестовали из-за долга в 26 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, банк обратился в суд с иском о взыскании с супругов, проживающих в Алматинской области, 26 млн тенге задолженности. При рассмотрении дела судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество должников в пределах суммы заявленных требований. Исполнение обеспечительных мер было возложено на ЧСИ.
Однако ЧСИ наложил арест на все имущество должников без учета принципа соразмерности, включая имущество, совокупная стоимость которого значительно превышала сумму задолженности. Под арест были помещены: денежные средства в банках второго уровня, офис с участком стоимостью 49,5 млн тенге и жилой дом с участком стоимостью более 72 млн тенге.
Супруги обратились к ЧСИ с заявлением о частичном снятии ареста, представив отчет об оценке арестованного имущества, подтверждающий, что стоимость одного объекта недвижимости значительно превышает сумму иска. Однако в удовлетворении заявления им было отказано.
Не соглашаясь с отказом ЧСИ, должники обратились в СМАС Павлодарской области. Суд удовлетворил иск супругов, учитывая нарушение ЧСИ пределов административного усмотрения. Суд отметил, что при наличии у должников недвижимого имущества, стоимость которого существенно превышает сумму обеспечения иска, ЧСИ был обязан снять арест с части имущества и с банковских счетов, сохранив арест лишь на одном объекте недвижимости.
Суд признал незаконным постановление ЧСИ о запрете совершения определенных действий (сделок) по распоряжению имуществом, имущественными правами, поскольку такая мера не была предусмотрена определением суда об обеспечении иска. Было подчеркнуто, что меры принудительного исполнения и обеспечительные меры должны быть соразмерны объему требований взыскателя и не могут выходить за установленные судом пределы.
Решение суда вступило в законную силу. По результатам рассмотрения частного определения суда Региональной палатой частных судоисполнителей в отношении ЧСИ было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.