Все имущество супругов из Алматинской области арестовали из-за долга в 26 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, банк обратился в суд с иском о взыскании с супругов, проживающих в Алматинской области, 26 млн тенге задолженности. При рассмотрении дела судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество должников в пределах суммы заявленных требований. Исполнение обеспечительных мер было возложено на ЧСИ.