В Иркутской области открыта 44-я ледовая переправа на реке Илге

В Иркутской области в Жигаловском округе 29 января 2026 года начала работу новая ледовая переправа через реку Илгу. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, длина зимника составляет 100 метров, ширина — 8 метров, она рассчитана на транспорт весом до 20 тонн.
— Все подъезды к переправе обустроены, а ее границы отмечены специальными вехами. Выезд за эти ограничительные знаки строго запрещен, — говорится в сообщении ведомства.
Теперь в регионе действует 44 таких ледовых переправы. До конца зимы планируется открыть еще 17 дорог, и их общее количество достигнет 61 в 17 районах области.
Кстати, ледовую переправу на Ольхон планируют открыть 12 февраля. Она будет начинаться в поселке Куркут и протянется до залива Иркутская губа. Лед на Малом Море уже прочный, толщина более 55 сантиметров.