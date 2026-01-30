В Иркутской области открыта 44-я ледовая переправа на реке Илге

В Иркутской области в Жигаловском округе 29 января 2026 года начала работу новая ледовая переправа через реку Илгу. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, длина зимника составляет 100 метров, ширина — 8 метров, она рассчитана на транспорт весом до 20 тонн.