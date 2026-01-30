Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников на регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что семь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Республикой Крым, два — над акваторией Черного моря, два — над территорией Ростовской области.

Кроме того, по данным Минобороны, по одному беспилотному летательному аппарату было уничтожено над территориями Астраханской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области, в результате чего ранения получила местная жительница.

Также известно, что в Белгородской области погиб водитель больницы из-за атаки дрона ВСУ.