«Будто в морозильник попали»: в Красноярске дали концерт известные k-pop артисты

В четверг, 29 января, в Красноярске состоялся концерт южнокорейской айдол-рок-группы W24.

Источник: Newslab.ru

Мероприятие состоялось в Circus Concert Hall, музыканты исполнили для фанатов хиты на корейском языке и каверы на популярные русские песни — «Белая ночь», «Тополиный пух» и «Самая-самая».

На концерте работал переводчик, поэтому в перерывах между песнями артисты активно взаимодействовали с аудиторией: шутили и рассказывали разные истории из жизни. Вокалист и лидер группы Чон Ховон, к примеру, поделился с поклонниками впечатлениями от поездки в Красноярск, морозной погоде и заснеженных сибирских дорогах.

«Это наш третий приезд в Россию, но первый — в Красноярск. Мы впервые приехали сюда, но мне здесь очень-очень нравится. Здесь так много снега! Знаете, когда мы вышли из аэропорта, такое ощущение, будто мы в морозильник попали. Я впервые почувствовал, как у меня что-то заледенело внутри носа. Я очень сильно удивился», — рассказал музыкант.

Так как Красноярск оказался последним городом в концертном туре W24 «Трава у дома», артисты решили ненадолго задержаться в краевой столице, изучить местные достопримечательности. Во время выступления музыканты поинтересовались у фанатов, куда можно сходить в пятницу, 30 января, чтобы интересно и весело провести время.

Отзывчивые поклонники рекомендовали артистам отправиться на «Красноярские Столбы» и в «Роев Ручей».