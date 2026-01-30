«Будто в морозильник попали»: в Красноярске дали концерт известные k-pop артисты

«Это наш третий приезд в Россию, но первый — в Красноярск. Мы впервые приехали сюда, но мне здесь очень-очень нравится. Здесь так много снега! Знаете, когда мы вышли из аэропорта, такое ощущение, будто мы в морозильник попали. Я впервые почувствовал, как у меня что-то заледенело внутри носа. Я очень сильно удивился», — рассказал музыкант.