В Красноярске суд вынес приговор наркокурьеру за попытку сбыта

В конце октября прошлого года он забрал наркотики из тайника в Дивногорске и направился в Красноярск, где его задержали полицейские. Задержанный рассказал правоохранителям, что получал выплаты на виртуальную карту «Озон Банка», открытую на его имя. Во время следствия он подтвердил, что за работу наркокурьером получил 207 300 рублей.