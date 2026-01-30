В Красноярске суд вынес приговор наркокурьеру за попытку сбыта

В объединенной пресс-службе судов края рассказали, что в 2025 году во время новогодних праздников через интернет мужчина устроился курьером для сбыта наркотиков в Красноярске.
В конце октября прошлого года он забрал наркотики из тайника в Дивногорске и направился в Красноярск, где его задержали полицейские. Задержанный рассказал правоохранителям, что получал выплаты на виртуальную карту «Озон Банка», открытую на его имя. Во время следствия он подтвердил, что за работу наркокурьером получил 207 300 рублей.
Свердловский районный суд Красноярска признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд конфисковал у осужденного деньги, полученные за работу наркокурьером.