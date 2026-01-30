В Красноярске выставили на продажу 11 мест для размещения кофемашин. Места определены не только в центре города, где высокая проходимость и местные жители любят отдыхать и проводить время. Но и в других местах. Среди таких, например, проспект Мира, улицы Карла Маркса и Ленина, Центральная и Ярыгинская набережные, озеро-парк Октябрьский и другие.
В департаменте градостроительства уточнили, что каждый адрес оформлен отдельным лотом.
Это еще не все. В мэрии готовят документацию для торгов на другие объекты. Например, для автодромов. В городе не хватает площадок для обучения вождению. Также будут отторгованы места для открытых складов, павильонов, автомоек.
Вернемся к кофемашинам. Договор на их размещение будет заключаться на 7 лет. Предприниматели в обязательном порядке должны будут согласовать внешний облик своих сооружений на архитектурно-планировочной комиссии при управлении архитектуры.