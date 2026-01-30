В Красноярске выставили на продажу 11 мест для размещения кофемашин. Места определены не только в центре города, где высокая проходимость и местные жители любят отдыхать и проводить время. Но и в других местах. Среди таких, например, проспект Мира, улицы Карла Маркса и Ленина, Центральная и Ярыгинская набережные, озеро-парк Октябрьский и другие.