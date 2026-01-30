«Не может определить, что происходит»: жена Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

В 2022 году у актера Брюса Уиллиса диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию, после чего жизнь его семьи существенно изменилась. Его супруга Эмма в подкасте рассказала, что справляться с ситуацией ей помогают психолог, поддержка дочерей и совместная забота о актере.
По ее словам, в прошлом году семья приняла сложное решение переселить Уиллиса во второй дом. Это позволило лучше организовать круглосуточный уход за ним и одновременно дать детям больше пространства и поддержки. Эмма отметила, что такой формат положительно сказался на состоянии всех членов семьи, включая самого актера.
Она добавила, что, по ее убеждению, будь Уиллис в полном сознании, он бы одобрил это решение, так как всегда ставил благополучие близких на первое место и не хотел, чтобы болезнь лишала детей нормальной жизни. Эмма также рассказала, что актер все еще не понимает, что страдает деменцией.
— Существует такой термин, как неврологическое заболевание, которое также встречается при лобно-височной и других типах деменции — анозогнозия — когда ваш мозг не может определить, что с ним происходит. Когда люди отрицают болезнь, не хотят идти к врачу, потому что думают: «Я в порядке». На самом деле, это и есть анозогнозия, которая вступает в игру. Это не отрицание. Просто их мозг меняется, — сказала супруга актера.
7 ноября 2025 года Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Актер вышел прогуляться на улицу в сопровождении опекуна и прошелся по местному пляжу. В связи с этим «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, может ли улучшиться состояние человека с деменцией.