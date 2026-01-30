«Не может определить, что происходит»: жена Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

— Существует такой термин, как неврологическое заболевание, которое также встречается при лобно-височной и других типах деменции — анозогнозия — когда ваш мозг не может определить, что с ним происходит. Когда люди отрицают болезнь, не хотят идти к врачу, потому что думают: «Я в порядке». На самом деле, это и есть анозогнозия, которая вступает в игру. Это не отрицание. Просто их мозг меняется, — сказала супруга актера.