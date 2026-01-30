В КДЦ «Марат» в феврале и марте пройдут концерты и праздничные программы

Вход на все события свободный или по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Мероприятия в феврале:
6 февраля, 18:00 — «Вечер джаза!» — концерт джазовой музыки с участием студентов Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена.
9 февраля, 17:00 — «Моя судьба — родная сторона!» — творческий вечер иркутского композитора Станислава Силаева.
19 февраля — «Российская армия — гордость страны!». В 14:00 начнутся творческие мастер-классы, в 15:00 — праздничная концертная программа.
21 февраля — «Масленица». В 13:00 состоится творческий мастер-класс, в 14:00 — тематическая программа в духе славянских народных традиций.
Мероприятия в марте:
6 марта — «Прекрасным дамам посвящаем!». В 16:00- творческие мастер-классы, в 17:00 — праздничная концертная программа.
21 марта, 17:00 — «Звездный март» — отчетный концерт вокальной студии «Шанс» (руководитель — Татьяна Воротникова).
25 марта, 18:30 — «Балалаечка играет, балалаечка поет!» — концерт преподавателя класса гитары и балалайки ГТК «Любимовка» Евгения Смирнова.
28 марта, 17:00 — «Спасибо за искусство!» — концерт ко Дню работника культуры при участии студентов Иркутского областного колледжа имени Шопена.
Уточнить информацию о времени проведения и условиях посещения мероприятий можно в сообществе клуба «Любимовка» по телефонам: 43−55−67, 43−55−97.