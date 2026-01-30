Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КДЦ «Марат» в феврале и марте пройдут концерты и праздничные программы

Иркутск, НИА-Байкал — Культурно-досуговый центр «Марат» приглашает жителей Иркутска на серию мероприятий в феврале и марте.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Вход на все события свободный или по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Мероприятия в феврале:

6 февраля, 18:00 — «Вечер джаза!» — концерт джазовой музыки с участием студентов Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена.

9 февраля, 17:00 — «Моя судьба — родная сторона!» — творческий вечер иркутского композитора Станислава Силаева.

19 февраля — «Российская армия — гордость страны!». В 14:00 начнутся творческие мастер-классы, в 15:00 — праздничная концертная программа.

21 февраля — «Масленица». В 13:00 состоится творческий мастер-класс, в 14:00 — тематическая программа в духе славянских народных традиций.

Мероприятия в марте:

6 марта — «Прекрасным дамам посвящаем!». В 16:00- творческие мастер-классы, в 17:00 — праздничная концертная программа.

21 марта, 17:00 — «Звездный март» — отчетный концерт вокальной студии «Шанс» (руководитель — Татьяна Воротникова).

25 марта, 18:30 — «Балалаечка играет, балалаечка поет!» — концерт преподавателя класса гитары и балалайки ГТК «Любимовка» Евгения Смирнова.

28 марта, 17:00 — «Спасибо за искусство!» — концерт ко Дню работника культуры при участии студентов Иркутского областного колледжа имени Шопена.

Уточнить информацию о времени проведения и условиях посещения мероприятий можно в сообществе клуба «Любимовка» по телефонам: 43−55−67, 43−55−97.