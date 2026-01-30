Губернатор Красноярского края передал начальнику ГУФСИН ключи от новых автомобилей

Торжественная церемония вручения ключей и передачи транспорта состоялась накануне в рамках расширенного заседания коллегии ведомства по подведению итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2025 год.
Ключи от 18 машин «Москвич 3» и 5 автомобилей «Лада Нива Трэвэл» начальнику регионального ГУФСИН Антону Ефаркину передал губернатор Михаил Котюков.
«Руководитель пенитенциарного ведомства выразил благодарность правительству Красноярского края за оказанную поддержку, подчеркнув значимость данной инициативы, которая способствует улучшению условий труда сотрудников, позволяя им оперативно решать поставленные задачи и повышать безопасность региона», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.
Михаил Котюков, в свою очередь, поблагодарил сотрудников ведомства за высокий профессионализм, достигнутые положительные результаты, а также плодотворное сотрудничество. Также глава региона высоко оценил вклад учреждений ГУФСИН в экономику края и отметил, что снижение уровня повторной преступности является важнейшим итогом взаимодействия, а работу по социализации освободившихся из мест лишения свободы необходимо продолжать.
«Важно уделять особое внимание профессиональной подготовке людей, а также оснащению современным оборудованием учреждений ФСИН. Краевой закон поддерживает работодателя, который трудоустраивает человека, освободившегося из мест лишения свободы. Мы уже обсуждаем с депутатами совершенствование документа, чтобы больше людей прошли через эту программу, обрели место работы, и самое главное, встали на правильный путь жизни в обществе», — сказал глава края.