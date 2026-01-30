Губернатор Красноярского края передал начальнику ГУФСИН ключи от новых автомобилей

«Важно уделять особое внимание профессиональной подготовке людей, а также оснащению современным оборудованием учреждений ФСИН. Краевой закон поддерживает работодателя, который трудоустраивает человека, освободившегося из мест лишения свободы. Мы уже обсуждаем с депутатами совершенствование документа, чтобы больше людей прошли через эту программу, обрели место работы, и самое главное, встали на правильный путь жизни в обществе», — сказал глава края.