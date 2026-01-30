Два беспилотника сбиты в Ростовской области в ночь на 30 января

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее уточнил, что уничтожение воздушных целей произошло в Чертковском районе и в городе Каменске-Шахтинском. По предварительной информации, данные инциденты не повлекли жертв или разрушений на земле. Эта информация находится на проверке.