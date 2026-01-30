Два беспилотника сбиты в Ростовской области в ночь на 30 января

Ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сводке военного ведомства, всего за прошедшую ночь было нейтрализовано 18 беспилотников самолетного типа. Помимо Ростовской области, перехваты произведены над Брянской областью (7 единиц), Республикой Крым (5 единиц), акваторией Черного моря (2 единицы), Астраханской (1 единица) и Курской (1 единица) областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее уточнил, что уничтожение воздушных целей произошло в Чертковском районе и в городе Каменске-Шахтинском. По предварительной информации, данные инциденты не повлекли жертв или разрушений на земле. Эта информация находится на проверке.
Глава региона также предупредил жителей о сохранении беспилотной угрозы и призвал их оставаться бдительными.
