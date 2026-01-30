Красноярские детсадовцы примерили уникальные костюмы из чайных пакетиков

Воспитанники 84-го, 24-го и 167-го детских садов в рамках международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» присоединились к Наталье и собрали множество пакетиков. Как результат — несколько ярких костюмов и модное дефиле.
«Этот творческий подход не только учит детей бережливости, но и развивает их воображение, демонстрируя, как обычные предметы могут обрести новую жизнь в искусстве», — рассказывают в Главном управлении образования Красноярска.
Интересно, что у Натальи Петрович эта коллекция фольгированной одежды уже третья после модных показов «Русская красавица» и «Животные Роева ручья».