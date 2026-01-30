Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликтную тигрицу отловили в Хабаровском крае

Судьбу хищницы будет решать Росприроднадзор.

Источник: Скриншот

Очередного конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае. На этот раз — самка в возрасте 6 лет, которая повадилась ходить около поселка Долми в районе имени Лазо, сообщает управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

«Сегодня ночью сотрудники Госохотнадзора отловили конфликтную тигрицу, приближавшуюся к пос. Долми в районе имени Лазо», — говорится в сообщении.

Самка возрастом около шести лет. Специалисты провели первичный осмотр и не обнаружили у животного видимых травм. Полное ветеринарное обследование и заключение о состоянии здоровья будут проведены в ближайшее время.

Решение о дальнейшей судьбе тигрицы примет Росприроднадзор.

Напомним, недавно рядом с посёлком Долми в районе им. Лазо отловили очередного «конфликтного» хищника. Это молодая тигрица примерно трёхлетнего возраста. У неё обнаружили травму — отсутствовала одна фаланга на передней лапе. Тигрицу передали ветеринарам.