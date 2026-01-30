Конфликтную тигрицу отловили в Хабаровском крае

Очередного конфликтного тигра отловили в Хабаровском крае. На этот раз — самка в возрасте 6 лет, которая повадилась ходить около поселка Долми в районе имени Лазо, сообщает управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
«Сегодня ночью сотрудники Госохотнадзора отловили конфликтную тигрицу, приближавшуюся к пос. Долми в районе имени Лазо», — говорится в сообщении.
Самка возрастом около шести лет. Специалисты провели первичный осмотр и не обнаружили у животного видимых травм. Полное ветеринарное обследование и заключение о состоянии здоровья будут проведены в ближайшее время.
Решение о дальнейшей судьбе тигрицы примет Росприроднадзор.
Напомним, недавно рядом с посёлком Долми в районе им. Лазо отловили очередного «конфликтного» хищника. Это молодая тигрица примерно трёхлетнего возраста. У неё обнаружили травму — отсутствовала одна фаланга на передней лапе. Тигрицу передали ветеринарам.