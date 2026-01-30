Омских крестьян предупредили о возможной проблеме с покупкой ветеринарных препаратов

Неприятной для всех омских фермеров новостью поделились в Управлении Россельхознадзора по Омской области. В ведомстве сообщили, что в России с 1 марта 2026 года вводятся новые правила приобретения ветеринарных препаратов и лекарств — процесс будет проходить только через систему «Честный знак» и с электронным документооборотом. Россельхознадзор сообщает, что на данный момент в системе «Честный знак» зарегистрировано всего около 1,3 тысячи хозяйств, тогда как реально их — более 30 тысяч. С 1 марта 2026 года незарегистрированным омским фермерам ветпрепараты не продадут.