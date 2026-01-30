Суд заочно приговорил участницу нацбата «Айдар»* Толопу к девяти годам колонии

Суд признал доказательства, представленные Главным следственным управлением СК России, достаточными для вынесения заочного обвинительного приговора Юлии Толопе, служившей командиром БМП-2 в батальоне «Айдар»*.
Как следует из текста, суд признал Толопу виновной в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Согласно данным СК России, Толопа прибыла на Украину в 2014 году, где вступила в состав батальона «Айдар»* и принимала участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в период 2014—2015 годов. Сейчас она находится в международном розыске.
Ранее основательницу «Медузы»** Галину Тимченко*** заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о нежелательной организации. Прокуратура просила для журналистки шесть лет колонии, обращая внимание на обход блокировок сайта «Медузы»**. Всего было три эпизода: два интервью и обращение к читателям издания с просьбой о донатах. Суд признал Тимченко*** виновной и назначил заочный срок пять лет колонии.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признана СМИ-иностранным агентом.
*** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.