Суд заочно приговорил участницу нацбата «Айдар»* Толопу к девяти годам колонии

Ранее основательницу «Медузы»** Галину Тимченко*** заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о нежелательной организации. Прокуратура просила для журналистки шесть лет колонии, обращая внимание на обход блокировок сайта «Медузы»**. Всего было три эпизода: два интервью и обращение к читателям издания с просьбой о донатах. Суд признал Тимченко*** виновной и назначил заочный срок пять лет колонии.