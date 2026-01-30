Ветеринар из Красноярского края получила взятки на 250 тысяч за справки

По версии следствия, с января 2022 по январь 2026 года врач по знакомству получала от предпринимателя денежное вознаграждение. За эти деньги она оформляла документы на мясную продукцию, не проводя фактическую экспертизу её качества и безопасности. Таким образом, в обход закона на прилавки могло попадать мясо, не прошедшее необходимый санитарный контроль. Общая сумма полученных взяток составила не менее 250 тысяч рублей.