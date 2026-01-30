Ветеринар из Красноярского края получила взятки на 250 тысяч за справки

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении ветеринарного врача из Краснотуранского района. Женщину подозревают в систематическом получении взяток за оформление ветеринарных документов «налево». Об этом собщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, с января 2022 по январь 2026 года врач по знакомству получала от предпринимателя денежное вознаграждение. За эти деньги она оформляла документы на мясную продукцию, не проводя фактическую экспертизу её качества и безопасности. Таким образом, в обход закона на прилавки могло попадать мясо, не прошедшее необходимый санитарный контроль. Общая сумма полученных взяток составила не менее 250 тысяч рублей.
Возбуждение уголовного дела стало результатом оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по краю. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают работу, чтобы установить все эпизоды её деятельности, а также дать правовую оценку действиям того, кто давал взятки.
