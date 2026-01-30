Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В иркутской школе № 39 прошли профилактические уроки «Береги зрение»

Иркутск, НИА-Байкал — В школе № 39 для учащихся вторых классов состоялись тематические уроки «Береги зрение».

Источник: НИА Байкал

Профилактическое мероприятие было организовано департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации города при поддержке волонтеров-медиков Иркутского базового медицинского колледжа.

В трех уроках приняли участие около 100 школьников. Им в доступной игровой форме рассказали о строении глаза, важности сохранения зрения и простых правилах, позволяющих сберечь здоровье глаз при учебе и использовании гаджетов. Особый акцент был сделан на необходимости регулярных перерывов во время занятий, правильной осанке и расстоянии до книги или экрана.

Департамент здравоохранения и социальной помощи населению подготовил для учащихся наглядные материалы и небольшие памятки с упражнениями для глаз, которые дети смогут делать самостоятельно. Проведение подобных просветительских акций в школах города будет продолжено, сообщает пресс-служба мэрии.