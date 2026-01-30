В иркутской школе № 39 прошли профилактические уроки «Береги зрение»

В трех уроках приняли участие около 100 школьников. Им в доступной игровой форме рассказали о строении глаза, важности сохранения зрения и простых правилах, позволяющих сберечь здоровье глаз при учебе и использовании гаджетов. Особый акцент был сделан на необходимости регулярных перерывов во время занятий, правильной осанке и расстоянии до книги или экрана.