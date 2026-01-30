В Центробанке пояснили, что отказ от наличных в России к 2030 году маловероятен

Ранее сообщалось, что Банк России допускает рост оборота наличных в экономике до 26,6 трлн рублей за пять лет. В базовом сценарии объём купюр увеличится на 22%, в пессимистическом — на 35%. Эксперты связывают это с повышением НДС и снижением порога его уплаты для малого бизнеса. Кроме того, население обычно сохраняет наличные как резерв на случай непредвиденных ситуаций, подчёркивают аналитики.