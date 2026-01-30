Ричмонд
В Центробанке пояснили, что отказ от наличных в России к 2030 году маловероятен

Объём наличных денег в России растёт, несмотря на активное распространение безналичных платежей. Центральный банк отмечает, что их роль в экономике остаётся значимой, хотя доля наличных в розничных расчётах за последние пять лет снизилась с 25,7% до 12,2%, сообщает газета «Ведомости».

По прогнозу регулятора, к 2030 году наличные займут около 10% всех расчётов, при этом их общий объём может вырасти до 24 трлн рублей в базовом сценарии или до 26,6 трлн в пессимистичном.

Аналитики подчёркивают, что большинство россиян продолжают пользоваться наличными, более половины держат купюры как резерв на случай перебоев в работе онлайн-платежей. Особенно важны наличные для жителей удалённых районов и пожилых людей. Продовольственные магазины по-прежнему принимают наличные в каждой четвёртой покупке, а в сфере услуг доля безналичных операций превышает 90%.

Эксперты отмечают, что полное исключение наличных в ближайшие 5−10 лет маловероятно. Цифровая валюта частично заменит бумажные деньги, но полностью исключить их будет невозможно из-за необходимости обеспечения резервных возможностей.

Ранее сообщалось, что Банк России допускает рост оборота наличных в экономике до 26,6 трлн рублей за пять лет. В базовом сценарии объём купюр увеличится на 22%, в пессимистическом — на 35%. Эксперты связывают это с повышением НДС и снижением порога его уплаты для малого бизнеса. Кроме того, население обычно сохраняет наличные как резерв на случай непредвиденных ситуаций, подчёркивают аналитики.

