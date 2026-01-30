Бразильский рэпер MC Tuto сбил на машине человека в ходе незаконных съемок клипа

Знаменитый бразильский рэпер Эмерсон Тейшейра Муниз, выступающий под псевдонимом MC Tuto, сбил прохожего на автомобиле в ходе съемок клипа. Об этом во вторник, 27 января, рассказали в Need To Know.
Инцидент произошел 23 января — тогда Муниз участвовал в съемках в Баруэри. Музыкант ехал с девушкой по городу на высокой скорости и читал рэп на камеру.
В этот же момент исполнитель сбил пешехода. Пострадавший ударился о лобовое стекло автомобиля и перелетел через него. Перед этим ни Муниз, ни его спутница не смотрели на дорогу.
Позже выяснилось, что в результате аварии травмы получил 20-летний Габриэль Луис Беррельяс Алвес. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.
В полиции также отметили, что у рэпера не было разрешения на съемку клипа в черте города. После его арестовали и обвинили в покушении на жизнь с косвенным умыслом, уточнили в издании.
