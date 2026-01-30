Назван самый востребованный витамин у россиян в январе

Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C — соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины — на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы — на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D — на 3%.