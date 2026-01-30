Назван самый востребованный витамин у россиян в январе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Единственным витамином, на который вырос спрос у россиян в январе, стал элемент E, выяснили для РИА Новости аналитики «Контур. Маркета».
«Во всех категориях продукции спрос снизился в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Рост по спросу показал только витамин Е — 15%», — подсчитали аналитики, проанализировав почти 3 миллиона чеков за январь 2026 года.
Наиболее резко в январе спрос упал на витамины A и C — соответственно на 30% и 29% по сравнению с показателями января прошлого года, указали эксперты. Также меньшей популярностью стала пользоваться группа K, показав снижение спроса на 26%, поливитамины — на 21%. Чуть меньше снизился спрос на микроэлементы — на 15%. Спрос на витамин B снизился на 8%, а на D — на 3%.
«Витамины А, С и К показали падение спроса в новом году, как и поливитамины. Традиционно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России происходит в декабре-январе. Вполне возможно, потребители просто заменили препараты на овощи и фрукты — тем более, пик заболеваемости подходит к концу», — объяснили динамику аналитики.