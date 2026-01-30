Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала отказ своей соперницы по полуфиналу Australian Open украинки Элины Свитолиной от рукопожатия после матча. По словам теннисистки, подобное поведение со стороны украинских спортсменок давно стало привычным.
Соболенко отметила, что между ними сохраняется взаимное уважение как между профессиональными игроками, и именно это для нее имеет ключевое значение.
— Она знает, что мы уважаем друг друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий — это их решение, и я его уважаю, — заявила Соболенко в беседе с «Чемпионатом».
Матч между белорусской и украинской теннисистками прошел 29 января и завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. В финале турнира она сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Ранее Соболенко прокомментировала отказ другой украинской теннисистки, Марты Костюк, пожать ей руку после финала турнира WTA в Брисбене. По словам белорусской спортсменки, она воспринимает это как позицию соперницы и не переживает по этому поводу.