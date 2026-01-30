В Хабаровске демонтируют незаконные торговые ряды на рынке «Химфармзавод»

В Хабаровске стартовал демонтаж старых незаконных торговых рядов на территории муниципального рынка «Химфармзавод». Об этом сообщил в своём личном Telegram-канале председатель комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы Никита Божок.
Ранее администрация города приняла решение организовать здесь ежегодную муниципальную сельскохозяйственную ярмарку. Постановление подписал мэр Сергей Кравчук, чтобы поддержать местных фермеров и дачников. Локация удобная — многие жители проезжают мимо по пути на свои участки и смогут купить рассаду, овощи и другие товары напрямую у производителей.
Долгое время шли судебные споры между администрацией, владеющей землёй, и бывшими арендаторами. Те не вывезли своё имущество после окончания договора аренды. Суд установил, что торговые ряды не принадлежат прежнему арендатору, и это дало зелёный свет на демонтаж.
Муниципальная земля долгое время не приносила доходов бюджету. Теперь здесь появятся законные торговые места, а нелегальных торговцев больше не будет. Определён муниципальный оператор, который займётся организацией ярмарки и будет следить за порядком.
«Уже сейчас идёт подготовка к новому дачному сезону. Поэтому администрация планирует организовать весь процесс в оперативном порядке. Важно, чтобы фермеры размещали свою продукцию на новых, комфортных и безопасных муниципальных торговых рядах», — написал Никита Божок.