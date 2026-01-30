Мать задушила собственного ребёнка в Амурской области

Это уже не первый подобный инцидент за последний месяц в России. На днях в Уфе 29-летняя мать задушила новорождённую дочь. Женщина сдавливала шею младенца до остановки дыхания, мотивы её поступка остаются неизвестными. Также в Москве арестовали мать, которая утопила пятилетнего сына в ванной и пыталась убить дочь. Тело мальчика обнаружили 24 января, женщина признала факт преступления и сама обратилась в правоохранительные органы. А в начале январе под Иркутском в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве которых подозревают их отца.