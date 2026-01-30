Ричмонд
Мать задушила собственного ребёнка в Амурской области

В городе Шимановске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины по факту убийства малолетнего сына. Об этом сообщили в Следственном комитете по Амурской области.

Источник: Life.ru

В Шимановске мать совершила убийство собственного малолетнего сына. Видео © Telegram / Следком Амурской области.

По данным следствия, 29 января 2026 года подозреваемая задушила сына у себя дома. Женщина задержана, с ней проводятся следственные действия с целью выяснения мотивов преступления.

«Следственным отделом по городу Шимановску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в отношении 40-летней жительницы города Шимановска возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — заявили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.

Это уже не первый подобный инцидент за последний месяц в России. На днях в Уфе 29-летняя мать задушила новорождённую дочь. Женщина сдавливала шею младенца до остановки дыхания, мотивы её поступка остаются неизвестными. Также в Москве арестовали мать, которая утопила пятилетнего сына в ванной и пыталась убить дочь. Тело мальчика обнаружили 24 января, женщина признала факт преступления и сама обратилась в правоохранительные органы. А в начале январе под Иркутском в квартире нашли тела двоих детей, в убийстве которых подозревают их отца.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.