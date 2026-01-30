В Волгодонске полностью восстановили работу теплоснабжения после аварии

По приведенной губернатором информации коммунальщиков, в системе теплоснабжения полностью восстановлена циркуляция теплоносителя, параметры которого уже приведены в соответствие с нормативными требованиями. После заполнения магистрального трубопровода и удаления воздуха из системы началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов. Как отмечают специалисты, тепло должно поступить в каждую квартиру в течение ближайших трех часов.