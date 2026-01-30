Ричмонд
В Волгодонске полностью восстановили работу теплоснабжения после аварии

В дома жителей Волгодонска тепло обещают подать в течение трех часов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске завершены все ремонтно-восстановительные работы на теплосетях, которые были повреждены в результате аварии. О полном устранении последствий сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Аварийная ситуация, потребовавшая временной остановки теплоснабжения для 80 многоквартирных домов, возникла вечером 28 января из-за дефекта на теплотрассе большого диаметра. Несмотря на первоначальные планы завершить ремонт к утру 29 января, масштаб работ потребовал больше времени. Специалисты трудились в круглосуточном режиме, и к утру 30 января основные работы были выполнены.

По приведенной губернатором информации коммунальщиков, в системе теплоснабжения полностью восстановлена циркуляция теплоносителя, параметры которого уже приведены в соответствие с нормативными требованиями. После заполнения магистрального трубопровода и удаления воздуха из системы началось поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов. Как отмечают специалисты, тепло должно поступить в каждую квартиру в течение ближайших трех часов.

