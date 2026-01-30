SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla или xAI

По данным инсайдеров, обсуждались два сценария: слияние SpaceX с Tesla и объединение с xAI перед IPO последней. Некоторые инвесторы поддерживают первый вариант, их имена не раскрываются. Любая из сделок может привлечь инфраструктурные фонды и суверенные капиталы стран Ближнего Востока и потребует значительного финансирования. Окончательных решений не принято, компании всё же могут сохранить независимость. Маск и представители SpaceX, xAI и Tesla комментариев не предоставили.
Орбитальные центры обработки данных SpaceX могут использоваться для вычислительных задач xAI, а энергетические системы Tesla способны обеспечивать их работу на солнечной энергии. Кроме того, обсуждалась возможность доставки роботов Tesla Optimus на Луну и Марс с помощью Starship.
На фоне новостей акции Tesla на закрытых торгах выросли на 4,5%, при этом на обычной сессии падение составило 3,5%, а рыночная капитализация достигла 1,56 трлн долларов. SpaceX планирует IPO с оценкой около 1,5 трлн долларов. Кроме того, руководители xAI могут получить наличные вместо акций SpaceX при объединении. Размещение акций SpaceX запланировано на июнь, компания может привлечь до 50 миллиардов долларов. В сделке примут участие Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.
А ранее стало известно, что компания Tesla намерена прекратить выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует калифорнийский завод под производство гуманоидных роботов. Цель компании — выпускать до одного миллиона единиц в год. В настоящее время обе модели электромобилей остаются доступными на официальном сайте Tesla.
