SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla или xAI

По данным инсайдеров, обсуждались два сценария: слияние SpaceX с Tesla и объединение с xAI перед IPO последней. Некоторые инвесторы поддерживают первый вариант, их имена не раскрываются. Любая из сделок может привлечь инфраструктурные фонды и суверенные капиталы стран Ближнего Востока и потребует значительного финансирования. Окончательных решений не принято, компании всё же могут сохранить независимость. Маск и представители SpaceX, xAI и Tesla комментариев не предоставили.