Названы условия, при которых можно не идти в школу

Дети могут временно не ходить в школу при неблагоприятных погодных условиях, а также при росте заболеваемости гриппом или ОРЗ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, вся территория страны поделена на климатические зоны, для которых действуют свои условия.
«У нас в Москве после −20 градусов уже детей отпускают. Допустим, в Якутии температура другая — там 40, по-моему, градусов, когда дети уже не ходят в школу», — уточнил он в беседе с РИА Новости.
Онищенко также обратил внимание, что еще одной причиной для приостановки очного обучения может стать рост заболеваемости. Как он пояснил, когда в школе нет 30% учеников из-за гриппа или ОРЗ, то класс «распускается решением директора». Однако, если в школе два-три класса ушли на такой карантин, значит, возможно решение по целой школе.
Специалист отметил, что в принятии такого решения участвуют классные руководители, а родители школьников обязательно ставятся в известность.
Накануне синоптик Александр Шувалов рассказал, что Москву ожидают новые снегопады, которые прекратятся лишь с приходом сильных морозов до −20 градусов. По словам синоптика, морозная погода продержится примерно до 5−7 февраля.