Названы условия, при которых можно не идти в школу

Онищенко также обратил внимание, что еще одной причиной для приостановки очного обучения может стать рост заболеваемости. Как он пояснил, когда в школе нет 30% учеников из-за гриппа или ОРЗ, то класс «распускается решением директора». Однако, если в школе два-три класса ушли на такой карантин, значит, возможно решение по целой школе.