Женщина из Ставрополья выиграла в лотерею 47 миллионов рублей

Жительница Ставропольского края смогла выиграть 47 миллионов рублей в лотерее «Золотая подкова». Об этом в пятницу, 30 января, рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».
— По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей, — добавили там.
Муж победительницы также является давним поклонником лотереи «Спортлото». Его друзья в советское время не раз выигрывали крупные призы.
— Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в приложении «Столото», уже в конце увидела «Золотую подкову» и купила заодно 10 билетов, — цитирует ее РИА Новости.
В новогодней лотерее «Мечталлион», где в общей сложности разыгрывалось свыше 1,5 миллиарда рублей, 66 россиян стали миллионерами. Два из них выиграли по 58 миллионов рублей и стали мультимиллионерами.
Электромонтажник из Пермского края, в свою очередь, выиграл в лотерею более 31 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. Семья счастливца планирует потратить выигрыш на покупку квартиры.