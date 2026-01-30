Ричмонд
Госкомвоенпром разработал систему дистанционного управления Belgee

Госкомвоенпром рассказал об удаленном климат-контроле, безопасности и геолокации для Belgee.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром Беларуси разработал комплекс T-box, который предназначен для дистанционного управления автомобилями СЗАО «БЕЛДЖИ» через специальное приложение на базе созданной телематической платформы.

Этот проект реализуется ОАО «АГАТ-системы управления» в сотрудничестве с автопроизводителем, а в фокусе внимания — автомобили Belgee моделей X50, X70, S50.

Сообщается, что в основе комплекса — устройство вызова экстренных оперативных служб УВС-М, серийное выпускаемое АГАТом. Среди ключевых функции комплекса: авторизация пользователя, управление климат-контролем, дистанционное открытие окон, люка и багажника, разблокировка и блокировка дверей, получение актуальной статистики автомобиля и мониторинг его местоположения.

Кстати, дистанционное управление обеспечивается подключением устройства УВС-М к CAN-шине автомобиля. Еще информируют, что при ДТП устройство обеспечивает автоматический переход в режим экстренного реагирования на аварию.

Уточняют, что устройство имеет возможность работы в сети пакетной передачи данных без установки дополнительной SIM-карты.

