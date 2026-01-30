Ричмонд
Бывший рынок Кайрата Сатыбалды на «барахолке» не хотят покупать: цену снизили уже на 4 млрд

Назначен уже третий по счету аукцион по рынку «Байсат». Причем, как рассказали 30 января 2026 года в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», этот лот выставлен на торги с максимальной скидкой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Третьи торги в форме электронного аукциона по продаже 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Центр оптово-розничной торговли», в активах которого находится крупный торговый рынок «Байсат» в городе Алматы, объявлены на портале реестра государственного имущества sauda.e-qazyna.kz.

«Объект представляет собой действующий рынок — готовый коммерческий актив с устойчивым денежным потоком, сформированной клиентской базой, развитой инфраструктурой и потенциалом дальнейшего роста», — отмечено в сообщении.

Аукцион проводится в электронной форме на повышение цены.

Стартовая цена — 24,77 млрд тенге.

«Согласно правилам, в случае не реализации актива на третьих торгах, объявляется тендер со стартовой ценой, равной оценочной стоимости — 28,64 млрд тенге. А при отсутствии результата по тендеру проводится коммерческий конкурс — также по оценочной стоимости. Иными словами, третьи торги со сниженной стартовой ценой — это единственный этап, на котором покупатель получает возможность приобрести актив существенно ниже его оценочной стоимости. В последующих процедурах такой ценовой дисконт не предусмотрен», — объяснили в компании.

Отмечается, что снижение цены сделано в рамках законодательства. Ранее актив дважды выставлялся на торги: 18 ноября 2025 года при стартовой цене 28,64 млрд тенге и 26 декабря 2025 года при стартовой цене 26,71 млрд тенге.

Ранее Кайрат Сатыбалды в рамках проводимого в отношении него досудебного расследования по собственной инициативе вернул большую часть подконтрольного ему рынка «Байсат» государству.