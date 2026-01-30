Бывший рынок Кайрата Сатыбалды на «барахолке» не хотят покупать: цену снизили уже на 4 млрд

«Согласно правилам, в случае не реализации актива на третьих торгах, объявляется тендер со стартовой ценой, равной оценочной стоимости — 28,64 млрд тенге. А при отсутствии результата по тендеру проводится коммерческий конкурс — также по оценочной стоимости. Иными словами, третьи торги со сниженной стартовой ценой — это единственный этап, на котором покупатель получает возможность приобрести актив существенно ниже его оценочной стоимости. В последующих процедурах такой ценовой дисконт не предусмотрен», — объяснили в компании.