Стало известно, почему Telegram отказался от внедрения Grok

О намерении сотрудничать Telegram и xAI публично заявили в мае 2025 года. Тогда сообщалось о принципиальной договоренности сроком на один год, в рамках которой Grok должен был появиться в мессенджере. Предполагалось, что Telegram получит около 300 млн долларов, а также половину выручки от подписок xAI, оформленных через платформу. При этом Илон Маск указывал, что юридически обязывающие документы подписаны не были. Павел Дуров, в свою очередь, отмечал, что стороны достигли общего понимания, но не завершили формальные процедуры.