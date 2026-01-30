Стало известно, почему Telegram отказался от внедрения Grok

Интеграция чат-бота Grok в Telegram сорвалась на этапе переговоров из-за разногласий по вопросам конфиденциальности. О причинах отказа от партнерства с xAI сообщает профильный ресурс «Код Дурова» со ссылкой на источники.
По данным издания, ключевым камнем преткновения стала модель работы большинства ИИ-сервисов, построенная на централизованных провайдерах. Такой подход предполагает передачу пользовательских данных сторонним компаниям, что создает риск их дальнейшего использования вне контроля мессенджера. Источники указывают, что подобная схема противоречит базовым принципам Telegram, связанным с защитой приватности.
О намерении сотрудничать Telegram и xAI публично заявили в мае 2025 года. Тогда сообщалось о принципиальной договоренности сроком на один год, в рамках которой Grok должен был появиться в мессенджере. Предполагалось, что Telegram получит около 300 млн долларов, а также половину выручки от подписок xAI, оформленных через платформу. При этом Илон Маск указывал, что юридически обязывающие документы подписаны не были. Павел Дуров, в свою очередь, отмечал, что стороны достигли общего понимания, но не завершили формальные процедуры.
Запуск ИИ-сервиса планировался на лето 2025 года, однако проект так и не был реализован. По информации «Кода Дурова», Telegram параллельно вел переговоры с Perplexity и рядом других разработчиков искусственного интеллекта, но в каждом случае обсуждение упиралось в вопрос доступа к пользовательским данным.
Собеседники источника отмечают, что среди основных рисков рассматривалась возможная негативная реакция аудитории, не готовой к передаче личной информации третьим сторонам, а также технические и архитектурные ограничения централизованных ИИ-платформ. В итоге Telegram принял решение отказаться от прямой интеграции сторонних ИИ-решений и сосредоточиться на децентрализованном подходе.
