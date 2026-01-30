МИД ответит на действия Прибалтики против посольств России

Российская Федерация оставляет за собой право на конкретные ответные шаги в связи с введением странами Прибалтики регламентирования деятельности своих посольств. Об этом в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, в связи с этим враждебными мерами 30 декабря в российское министерство иностранных дел были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии.
«Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — заключил Любинский.
Ранее Любинский назвал недружественными действия стран Балтии по регламентации административно-хозяйственной деятельности своих посольств.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в настоящее время у России нет видения перспектив для возобновления диалога с Прибалтикой. В этих странах реализуется навязываемая Западом политика «тотальной дерусификации».