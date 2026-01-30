Каток на центральной площади Владивостока завершает свою работу

Каток на центральной площади Владивостока дорабатывает последние дни: покататься на этой площадке можно будет только до 1 февраля включительно, дальше новогодний лёд из центра города уберут. Ну, а пока каток и прокат на площади работают каждый день с 11:00 до 22:00, с 16:00 до 17:00 обязательная пауза в работе на обслуживание льда.
Как сообщает мэрия, горожанам оставляют другие варианты покататься на коньках и лыжах: в городе продолжают принимать посетителей каток на стадионе «Авангард», площадка в парке имени Сергея Лазо и лыжная трасса «Русская лыжня» на острове Русский.
Ледовую арену на стадионе «Авангард» после паузы снова открывают 31 января — каток возобновляет массовое катание после соревнований по ледовому спидвею. Там рассчитывают содержать общественный лёд до 15 февраля. Однако будет почти недельный технологический перерыв на подготовку к турниру по дворовому хоккею среди любительских команд. А в ближайшие выходные, 31 января и 1 февраля, прокат коньков на «Авангарде» начнёт работу с 14:00, выдачу коньков прекратят в 19:00, а сам пункт закроют в 20:00.
В будние дни следующей недели схема меняется: с 3 по 5 февраля коньки на стадионе будут выдавать с 16:00 до 19:00, при этом прокат по‑прежнему закрывается в 20:00.
После технологического перерыва режим проката на «Авангарде» вернётся к объявленному ранее графику, когда в будни он работает с 16:00 до 19:00, а в выходные — с 14:00 до 19:00, при общем времени работы катка с 10:00 до 21:00.
Площадка для катания в парке имени Сергея Лазо на Санаторной продолжает работать в стандартном режиме: лёд открыт с 10:00 до 20:00, прокат коньков — с 10:00 до 19:00.
Лыжная трасса «Русская лыжня» на острове Русский тоже функционирует по обычному расписанию: трасса принимает любителей с 9:00 до 21:00 каждый день, кроме понедельника, прокат инвентаря работает с 12:00 до 19:00, а вернуть лыжи можно до 20:00.