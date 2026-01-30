Каток на центральной площади Владивостока завершает свою работу

Каток на центральной площади Владивостока дорабатывает последние дни: покататься на этой площадке можно будет только до 1 февраля включительно, дальше новогодний лёд из центра города уберут. Ну, а пока каток и прокат на площади работают каждый день с 11:00 до 22:00, с 16:00 до 17:00 обязательная пауза в работе на обслуживание льда.