Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время выступления на пресс-конференции заявила, что надеется «стать очень умной» благодаря чтению книг. По ее словам, именно литература помогает ей лучше разбираться в международной повестке.
Каллас отметила, что список прочитанных ею книг достаточно длинный, а в настоящее время она изучает издания, посвященные истории разных регионов.
— Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной, — сказала политик. Ее выступление опубликовало Reuters на YouTube.
Реплика главы европейской дипломатии прозвучала после того, как журналист, задав вопрос о Сирии, подарил ей книгу, посвященную истории этой страны.
Ранее Кая Каллас заявляла, что Россия якобы нападала на 19 стран за последние 100 лет. Однако дипломатическая служба Европейского союза не смогла предоставить список государств.
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов заявил, что у Каи Каллас имеется дефицит социального интеллекта.