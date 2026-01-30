Ричмонд
Глава свердловского Минздрава назвала причину очередей за льготными лекарствами

Глава свердловского Минздрава объяснила, почему в аптеках толпятся люди.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова объяснила, почему в аптеках образуются очереди за льготными лекарствами. В последнее время свердловчане стали все чаще жаловаться на огромные скопления людей, публикуя в социальных сетях фотографии очередей.

Со слов Татьяны Савиновой, проблема не в нехватке лекарств, а в их выдаче. Отмечается, что в Свердловской области создан запас льготных препаратов на 3−4 месяца.

— Сейчас нет закрепления пациентов за аптеками, пациент может прийти и отоварить льготный рецепт в любой аптеке. А у наших партнеров просто не хватает сотрудников. Поэтому мы отправили своих сотрудников на помощь. Также студентов медицинского колледжа направили в аптеки, — отметила министр здравоохранения.

Фармацевт находит пациента в информационной системе, а студенты оперативно выдают необходимые лекарства. Сейчас ситуации в аптеках нормализованы за счет увеличения сотрудников.