Глава свердловского Минздрава назвала причину очередей за льготными лекарствами

— Сейчас нет закрепления пациентов за аптеками, пациент может прийти и отоварить льготный рецепт в любой аптеке. А у наших партнеров просто не хватает сотрудников. Поэтому мы отправили своих сотрудников на помощь. Также студентов медицинского колледжа направили в аптеки, — отметила министр здравоохранения.