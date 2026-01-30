Ричмонд
В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Башкирии купить фермерскую продукцию 30, 31 января и 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Минторговли Башкирии пригласило жителей республики на сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут 30, 31 января и 1 февраля.

Площадки для торговли развернут сразу в 30 районах и городах региона. Всего за три дня будет работать 42 ярмарки. Здесь можно будет приобрести свежие и натуральные продукты напрямую от местных производителей: мед, мясо, молочную продукцию, овощи и многое другое.

Полный список адресов и телефонов организаторов всех ярмарок можно найти на официальном сайте министерства торговли республики.

