Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за метели на трассе в Башкирии остановили движение для грузовиков и автобусов

На трассе Красный Холм — Нефтекамск в Башкирии ввели ограничение движения из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за резкого ухудшения погоды ввели временный запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничение действует на участке трассы Красный Холм — Нефтекамск с 0 по 53 километр, который проходит по территории Калтасинского и Краснокамского районов.

Как сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, запрет начал действовать сегодня с 9:15. Причиной стали сложные погодные условия: сильный снегопад, метель и порывистый ветер, которые значительно ухудшают видимость на дороге и создают опасность для движения.

Ограничение планируется снять в 13:30 этого же дня. Водителям необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.