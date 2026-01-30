Из-за метели на трассе в Башкирии остановили движение для грузовиков и автобусов

В Башкирии из-за резкого ухудшения погоды ввели временный запрет на движение для грузовых автомобилей и автобусов. Ограничение действует на участке трассы Красный Холм — Нефтекамск с 0 по 53 километр, который проходит по территории Калтасинского и Краснокамского районов.
Как сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, запрет начал действовать сегодня с 9:15. Причиной стали сложные погодные условия: сильный снегопад, метель и порывистый ветер, которые значительно ухудшают видимость на дороге и создают опасность для движения.
Ограничение планируется снять в 13:30 этого же дня. Водителям необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.