Определены изменения сибирского леса на территории бывших пашен XIX века

«Деятельность почвенной фауны — кротов, муравьев, насекомых и дождевых червей — играет огромную роль в “стирании” этих признаков. Эти животные активно перемешивают почву, постепенно стирая границы старых пахотных горизонтов. Но даже более века спустя они не смогли полностью вернуть почву к ее исходному состоянию. Значительно различается и лес. Там, где пахали долго, вплоть до XX века, до сих пор лес сохраняет разреженный, парковый облик, много травянистых полян. В местах, где пахать перестали в первой половине XIX века, сосновый лес более сомкнутый, обильнее подрост пихты и кедра», — пояснил один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Биогеоклим» ТГУ Сергей Лойко.