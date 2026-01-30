Определены изменения сибирского леса на территории бывших пашен XIX века

ТОМСК, 30 января. /ТАСС/. Лес, который вырос на территории бывших пашен юга Томской области и севера Кемеровской области XIX века, более сомкнутый и до сих пор несет следы агрогенного микрорельефа. К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета (ТГУ), сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Ученые-почвоведы исследовали почвы бывших крестьянских пашен в южной части Западной Сибири, заброшенные 120−130 лет назад. Такие участки выявлены благодаря старинным картам XIX века, в частности, в окрестностях деревни Кожевниково Юргинского района Кузбасса. Экосистемы сохранили следы после сельскохозяйственного наследия. Например, установлена ровная нижняя граница гумусового слоя и его увеличенная толщина в местах, где велась распашка, — в отличие от природного леса, где граница обычно неровная. Также выявлены еле заметные борозды и гряды от древних плугов.
«Деятельность почвенной фауны — кротов, муравьев, насекомых и дождевых червей — играет огромную роль в “стирании” этих признаков. Эти животные активно перемешивают почву, постепенно стирая границы старых пахотных горизонтов. Но даже более века спустя они не смогли полностью вернуть почву к ее исходному состоянию. Значительно различается и лес. Там, где пахали долго, вплоть до XX века, до сих пор лес сохраняет разреженный, парковый облик, много травянистых полян. В местах, где пахать перестали в первой половине XIX века, сосновый лес более сомкнутый, обильнее подрост пихты и кедра», — пояснил один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Биогеоклим» ТГУ Сергей Лойко.
Также ученые проводили полевые работы с морфологическим описанием почв, лабораторные анализы и радиоуглеродное датирование угля. Это позволило реконструировать историю землепользования и выявить долгосрочные индикаторы бывшей обработки земель. Результаты исследований дают методологическую основу для выявления бывших пахотных земель в лесных ландшафтах Сибири. Это позволит лучше прогнозировать развитие лесов, планировать лесовосстановление и даже находить новые подходы к устойчивому управлению земельными ресурсами. Результаты исследований опубликованы в журнале Acta Biologica Sibirica (Q3).