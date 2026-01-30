Американец под видом агента ФБР попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне

Мужчина под видом агента ФБР попытался обводить из тюрьмы Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщили в CNBC.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель штата Миннесота Марк Андерсон.
Он явился в тюрьму Нью-Йорка, представился агентом ФБР и заявил, что у него есть постановление суда об освобождении Манджоне.
Кроме того, злоумышленник утверждал, что у него было при себе оружие. При задержании в сумке мужчины нашли вилку и нож для пиццы, уточнили на местном телеканале.
Томпсона застрелили 4 декабря в центре Манхэттена. Обвиняемого в расправе задержали 9 декабря. При себе у 26-летнего убийцы обнаружили оружие, с помощью которого и был произведен смертельный выстрел.
На гильзах, найденных на месте убийства, нашли надписи. Американские полицейские раскрыли смысл выгравированных слов. На них было написано: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).