Инспектор профилактики спас женщину, бросившуюся в реку в Бухарской области

Инспектор профилактики, находившийся при исполнении служебных обязанностей, стал свидетелем того, как молодая женщина бросилась в ледяную реку с быстрым течением. Ситуация была крайне опасной — времени на раздумья не оставалось, каждая секунда могла стать решающей.
Рискуя собственной жизнью, сотрудник правоохранительных органов без колебаний бросился в холодную воду. В последний момент ему удалось догнать женщину, которую уже уносило течением, и вытащить её на берег.
Позже выяснилось, что женщина является уроженкой Гиждуванского района, ей ещё не исполнилось и 30 лет, и она мать четверых детей. Если бы не бдительность и оперативные действия инспектора, четверо малолетних детей могли бы остаться без матери.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и органов внутренних дел. Женщину доставили в районную больницу, где врачи сумели стабилизировать её состояние. В настоящее время её жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.
Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить причины, которые подтолкнули женщину к столь отчаянному поступку.