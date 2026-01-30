Ричмонд
Инспектор профилактики спас женщину, бросившуюся в реку в Бухарской области

Vaib.uz (новости Узбекистана. 30 января). Сотрудник правоохранительных органов предотвратил возможную попытку самоубийства в Вабкентском районе. Инцидент произошёл 29 января около 16:30.

Источник: Vaib.Uz

Инспектор профилактики, находившийся при исполнении служебных обязанностей, стал свидетелем того, как молодая женщина бросилась в ледяную реку с быстрым течением. Ситуация была крайне опасной — времени на раздумья не оставалось, каждая секунда могла стать решающей.

Рискуя собственной жизнью, сотрудник правоохранительных органов без колебаний бросился в холодную воду. В последний момент ему удалось догнать женщину, которую уже уносило течением, и вытащить её на берег.

Позже выяснилось, что женщина является уроженкой Гиждуванского района, ей ещё не исполнилось и 30 лет, и она мать четверых детей. Если бы не бдительность и оперативные действия инспектора, четверо малолетних детей могли бы остаться без матери.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и органов внутренних дел. Женщину доставили в районную больницу, где врачи сумели стабилизировать её состояние. В настоящее время её жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить причины, которые подтолкнули женщину к столь отчаянному поступку.