Россиянам сообщили о новом способе мошенничества под видом доставки товаров

Аферисты начали звонит и представляются службой доставки из известного магазина. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят гражданам и сообщают о якобы уже оплаченном заказе, который необходимо лишь подтвердить. После этого на телефон жертвы приходит СМС-сообщение с кодом, который в действительности направляется банком или онлайн-сервисом. Мошенники просят назвать этот код под предлогом сверки данных.
Отмечается, что на вопросы о наименовании товара, его стоимости и других деталях аферисты, как правило, уклоняются от ответов либо торопят собеседника, заявляя, что курьер уже направляется и необходимо действовать быстрее.
В МВД подчеркнули, что подобные действия являются обманом, поскольку ни одна реальная служба доставки не запрашивает коды из СМС-сообщений.
Россиянам рекомендовали никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС и мобильных приложений, завершать разговор и самостоятельно перезванивать в магазин по номеру, указанному на официальном сайте, а также проверять информацию о заказах исключительно в приложении или личном кабинете.
«Если все-таки сообщили код — срочно зайдите в банк, смените пароль, проверьте операции и при необходимости заблокируйте карты», — заключили в МВД.
