Россиянам сообщили о новом способе мошенничества под видом доставки товаров

В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят гражданам и сообщают о якобы уже оплаченном заказе, который необходимо лишь подтвердить. После этого на телефон жертвы приходит СМС-сообщение с кодом, который в действительности направляется банком или онлайн-сервисом. Мошенники просят назвать этот код под предлогом сверки данных.