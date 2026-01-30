В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности утром 30 января

Напомним, что согласно данным губернатора Юрия Слюсаря и Министерства обороны, в ночное время над территорией Чертковского района и Каменска-Шахтинского были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто не пострадал, разрушений и последствий на земле зафиксировано не было.