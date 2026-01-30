В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности утром 30 января

Утром 30 января на телефоны жителей Ростовской области поступили официальные уведомления об отбое беспилотной опасности, которая ранее была объявлена на всей территории региона.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — отмечается в сообщениях.
Напомним, что согласно данным губернатора Юрия Слюсаря и Министерства обороны, в ночное время над территорией Чертковского района и Каменска-Шахтинского были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто не пострадал, разрушений и последствий на земле зафиксировано не было.
