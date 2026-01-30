Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности утром 30 января

Сохранявшаяся ночью беспилотная опасность отменена в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 30 января на телефоны жителей Ростовской области поступили официальные уведомления об отбое беспилотной опасности, которая ранее была объявлена на всей территории региона.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — отмечается в сообщениях.

Напомним, что согласно данным губернатора Юрия Слюсаря и Министерства обороны, в ночное время над территорией Чертковского района и Каменска-Шахтинского были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто не пострадал, разрушений и последствий на земле зафиксировано не было.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше