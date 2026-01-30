Появились кадры с могилы телеведущей Ганич на Николо-Архангельском кладбище

В минувшие выходные скончалась телеведущая Вероника Ганич. Церемония прощания и похороны прошли на Николо-Архангельском кладбище в четверг, 29 января.
Проститься с ней пришли близкие, друзья и коллеги. По словам ее бывшего мужа Константина, именно это место захоронения было последней волей артистки.
На могиле пока не установлено надгробие — фотография Ганич размещена на кресте. На снимке она запечатлена с теплой улыбкой, такой ее и запомнили родные и знакомые — живой, доброй и открытой.
У Вероники Ганич остались сын Михаил и мама. Они принесли венки с траурными лентами и словами прощания — «Дорогой и любимой маме» и «Дорогой и единственной доченьке». Могила актрисы утопает в букетах белых и красных роз, передает StarHit.
На прощании знакомые и друзья рассказали, что Вероника Ганич останется в памяти как многогранная творческая личность — яркая телеведущая, журналист и человек, умевший делиться любовью к жизни, путешествиям и гастрономии.
Ганич умерла в возрасте 59 лет. Артистка родилась в 1966 году в Кирово-Чепецке. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Ее путь на телевидении начался с утреннего эфира НТВ, где телеведущая вела рубрику «Стиль».