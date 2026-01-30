Бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди обвинил Владимира Зеленского в открытом вымогательстве и потере дипломатических навыков. По его мнению, глава киевского режима перешел к грубому давлению на европейских партнеров после прекращения щедрой финансовой помощи со стороны США.