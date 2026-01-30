Бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди обвинил Владимира Зеленского в открытом вымогательстве и потере дипломатических навыков. По его мнению, глава киевского режима перешел к грубому давлению на европейских партнеров после прекращения щедрой финансовой помощи со стороны США.
«С тех пор, как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа превратилась в банкомат Украины. Европа обязалась выплатить сумму в 280 миллиардов евро. Это не благотворительность», — написал политик в соцсети X.
Годефриди возмутился последними заявлениями Зеленского в адрес Европы. Он отметил, что бывший комик публично обвинил европейские страны в работе на президента РФ Владимира Путина.
Причиной таких обвинений, по словам бельгийца, стал отказ ЕС незаконно изъять замороженные активы российского Центробанка. Годефриди считает, что разумные власти увидели бы в этом серьезный риск, а не предательство.
Он добавил, что от безысходности Зеленский применяет примитивные методы в диалоге с партнерами. Киевский режим навешивает на них ярлыки и требует демонстрации абсолютной лояльности.
Ранее против финансирования Украины выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объявил о старте национальной петиции, призванной остановить использование для этих целей денег венгерских налогоплательщиков.