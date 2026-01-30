В России снизились розничные продажи пива

Общий объем продаж пива и пивных напитков в 2025 году составил 702,594 миллиона декалитров, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. В то же время сидра, пуаре и медовухи реализовали в рознице на 5% больше — 13,064 миллиона декалитров.