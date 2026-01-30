В России снизились розничные продажи пива

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Розничные продажи пива в России снизились в 2025 году на 16,7% по сравнению с 2024 годом — до 607,058 миллиона декалитров, пивных напитков реализовали на 8,3% меньше — 95,536 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Общий объем продаж пива и пивных напитков в 2025 году составил 702,594 миллиона декалитров, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. В то же время сидра, пуаре и медовухи реализовали в рознице на 5% больше — 13,064 миллиона декалитров.
Объем производства пива и пивных напитков в 2025 году уменьшился на 0,8% в годовом выражении — до 900,987 миллиона декалитров. Сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше — 17,692 миллиона декалитров.